شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المنتخب المصرى يختتم استعداداته لمواجهة السودان غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكاميرون على ملعب الجيش استعدادا للقاء السودان في الثامنة مساء غد ( التاسعة في القاهرة ) ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتنتظر بعثة المنتخب الوطني نتائج مباراتي الغد في المجموعة الرابعة التي تقام في توقيت واحد لتحديد وجهة الفريق المقبلة.

شارك في المران جميع اللاعبين فيما واصل محمود حمدي "الونش" برنامجه العلاجي ، وأدى أحمد فتوح تدريبات منفردة شاركه في جزء منها عمر كمال لشعوره بالإجهاد.

يتجدد اللقاء بين منتخبى مصر والسودان غد الأربعاء، حيث يتقابل الفريقان فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2021، بعد أقل من شهر على مواجهتهما فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر ديسمبر الماضى وانتهت بفوز مصر بخماسية نظيفة.