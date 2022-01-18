شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تطورات تمديد تعاقد موسيمانى مع الأهلى بعد الخلاف المالى

تطورات تمديد تعاقد موسيمانى مع الأهلى بعد الخلاف المالى

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