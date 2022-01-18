خط دفاع الهلال «صنع في القادسية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال رجالات الهلال وكشافه في مختلف الفترات الزمنية يرون أن في فريق القادسية المتأرجح بين دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى صعودا ونزولا، أفضل المدافعين على مستوى اللاعبين المحليين.

وظلت عيون الهلال موجهة أكثر نحو مدافعي القادسية مقارنة بقرنائهم القادمين للفريق من أندية محلية أخرى.

وتضم كتيبة الهلال اليوم 4 لاعبين في خط الدفاع من خريجي مدرسة القادسية، آخرهم الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد الذي انضم للفريق في الفترة الشتوية الحالية قادما من الغريم التقليدي للهلال، فريق النصر، علما أن العبيد انضم للنصر قادما من القادسية.

وفي فترة التعاقدات الصيفية الماضية، نجح الهلال في كسب صفقة الظهير الأيمن حمد اليامي، وقلب الدفاع خليفة الدوسري وكليهما قدما من فريق القادسية.

وقبل هذا الثلاثي، وفي 2012 تقريبا، ظفر الهلال بخدمات أحد أفضل الأظهرة في السعودية، الدولي ياسر الشهراني الذي يجيد اللعب في الطرفين الأيمن والأيسر.

الشهراني حاصد البطولات

قبل الانتقال للهلال رسميا، خاض الشهراني معه موسما بنظام الإعارة من القادسية، ثم تدخلت أطراف أخرى لضمه عقب انتهاء فترة إعارته، خاصة النصر، الذي صارع عليه بقوة إلا أن اللاعب فضل الهلال على جميع العروض في ظل بحث القادسية على العرض الأفضل.

في موسمه الأول مع الهلال، حقق ياسر الشهراني بطولة كأس ولي العهد 2013، ثم عاد لتحقيقها مع الهلال موسم 2016.

كما حقق كأس الملك مواسم 2015 و2017 و2019، ودوري المحترفين مواسم 2016 و2017 و2019 و2020، وكأس السوبر السعودي موسمي 2015 و2018، ودوري أبطال آسيا مرتين 2019 و2021.

النوبي يفتح الخط

أول من فتح خط الانتقال من نادي القادسية إلى الهلال على مستوى المدافعين، اللاعب الراحل عوض النوبي، حيث انضم إلى الهلال في موسم 1967-1968.

وصاحب فترة النوبي في الهلال تغيير كبير في مركزه، حيث إنه حضر إلى الهلال كلاعب مهاجم، إلا أن مركزه استبدل بآخر مختلف تماما، من مهاجم إلى مدافع، بل وقلب الدفاع، ليبرز في مركزه الجديد ويستمر فيه حتى ترك كرة القدم مطلع السبعينات الميلادية.

الغول وفهمي

في عام 1968 ضم الهلال لاعبين من القادسية وهما المدافع الراحل عبدالرحمن بشير الشهير بالغول، وحارس المرمى خالد فهمي، إلا أن الغول كان أكثر نجاحا واستمرارا مع الهلال، حيث بقي معه حتى نهاية السبعينات، وكان ضمن عناصر الفريق الذي جلب أول بطولة دوري للهلال في موسم 1976-1977، أما الحارس فهمي فلم يصب أي نجاح مع الأزرق.

ووصف الغول بعملاق الدفاع، وعند تتويج الهلال بلقب أول بطولة دوري سعودي ممتاز رسمية عام 1977، كان قائدا للأزرق، كما حقق مع الزعيم النسخة الثالثة الرسمية من الدوري عام 1979.

وسجل الغول مع الهلال عدة أهداف إلا أن رأسيته التاريخية في الوقت بدل الضائع أمام النصر في دوري عام 1977 هي الأهم في تاريخه.

الشريدة على درب سابقيه

بعد توقف عن استقطاب مدافعين من القادسية، جدد الهلال هذه الصفحة من خلال ضم قلب الدفاع عبدالله شريدة عام 1995.

ويوصف الراحل عبدالله الشريدة بأحد أفضل صفقات الهلال من القادسية، حيث حقق عددا من البطولات مع الأزرق.

وخلال رحلته مع الهلال والتي استمرت 10 سنوات حقق مع الأزرق 5 بطولات آسيوية، 4 بطولات دوري، 3 بطولات كأس ولي العهد، و3 بطولات كأس الأمير فيصل بن فهد.

واعتزل الشريدة في الهلال، وتوفي 7 أكتوبر 2019.

الأقل عطاء مع الهلال

عندما كان الأرجنتيني جابرييل كالديرون مدربا للهلال عام 2011، طالب إدارة النادي بالتوقيع مع مدافع القادسية سلمان الخالدي لمعرفته به من خلال تدريبه في المنتخب الأول.

ووقع اللاعب لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر بعدما أسقطه نادي القادسية من كشوفاته مقابل تنازله عن مستحقاته، إلا أنه لم يثبت أقدامه مع الفريق، وخاض تجربة تعد من أقصر التجارب للاعبين في الهلال بصفة عامة، لتتم بعدها إعارته إلى الرائد.

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