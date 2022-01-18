أمير الشرقية يستقبل الدوسري و«شعلة الشرقية»

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وأشاد أمير المنطقة بإنجاز اللاعب، ورفعه اسم المملكة عاليا في الرياضات الالكترونية.
كما استقبل الأمير سعود بن نايف أمس، فريق (شعلة الشرقية) النسائي بمناسبة تحقيقه المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية لكرة القدم للسيدات، مهنئا لاعبات الفريق بالإنجاز.
من جهتها نوهت رئيسة الفريق مرام البتيري بدعم أمير المنطقة الشرقية للرياضات النسائية في المنطقة مما كان له الأثر البالغ في تميزها وتحقيق الفريق لهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة.
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