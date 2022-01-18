الشاب عبدالقادر محترف بالاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حولت إدارة نادي الاتفاق لاعب فريق درجة الشباب، الظهير الأيمن عبدالرحمن عبدالقادر إلى لاعب محترف بعد أن وقعت معه أمس عقدا احترافيا لمدة سنتين ونصف السنة مع أفضلية التجديد.

وجرى التوقيع أمس في قاعة المؤتمرات بالنادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي، الذي قال عقب التوقيع «نسعد في نادي الاتفاق بالتوقيع مع أحد نجوم الفئات السنية بالنادي، فالاتفاق حريص كل الحرص على اكتشاف المواهب وتطويرها والمحافظة عليها من أجل مستقبل فارس الدهناء».

من جهته عبر عبدالقادر عن سعادته الكبيرة بالثقة التي منحت له من إدارة نادي الاتفاق ومن اللجنة الفنية بالنادي، والتي توجت بتوقيعه للعقد الاحترافي.