الشاب عبدالقادر محترف بالاتفاق

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وجرى التوقيع أمس في قاعة المؤتمرات بالنادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي، الذي قال عقب التوقيع «نسعد في نادي الاتفاق بالتوقيع مع أحد نجوم الفئات السنية بالنادي، فالاتفاق حريص كل الحرص على اكتشاف المواهب وتطويرها والمحافظة عليها من أجل مستقبل فارس الدهناء».
من جهته عبر عبدالقادر عن سعادته الكبيرة بالثقة التي منحت له من إدارة نادي الاتفاق ومن اللجنة الفنية بالنادي، والتي توجت بتوقيعه للعقد الاحترافي.
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