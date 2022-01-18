شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الثلاثاء بالمجموعة الثالثة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 18 / 1 / 2022 3 مباريات من الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة للاندية المصرية المحترفة حيث أستضاف فريق فاركو نظيرة الزمالك و التقى طلائع الجيش مع سيراميكا و فى الختام واجه غزل المحلة فريق إنبى .

فاركو يهزم الزمالك 2/0 ويحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة

نجح فريق فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي، في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وأحرز هدفي فاركو كل من، عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة، ثم أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 85.

التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة و إنبى فى كأس الرابطة

حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء غزل المحلة وإنبى التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة للاندية المصرية المحترفة .

طلائع الجيش يتعادل مع سيراميكا سلبيا بكأس الرابطة

تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا سلبا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الثانية من كاس الرابطة .