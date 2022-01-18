شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد مصابى كورونا.. وهانى الغائب الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي لاعبيه الغائبين لظروف الإصابة بفيروس كورونا، بعدما داهم الفيروس اللعين عدد 8 لاعبين وهم بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان وانضم لهم مؤخرا محمد هاني.

وتعافى السباعي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان ، فيما يعد محمد هاني هو اللاعب الوحيد من لاعبي الأهلي الذي لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

ويعانى الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين قبل المشاركة في بطولة كأس الرابطة في ظل تواجد 9 من لاعبيه الدوليين رفقة منتخبات بلادهم وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشررف وعلي معلول وبدر بانون وحمدي فتحي واليود يانج وعمرو السولية ومحمد شريف مع منتخبات مصر وتونس ومالي والمغرب، بخلاف غياب 7 لاعبين للإصابة بكورونا وقبل التعافي منها.

كما يفتقد الأهلي بالإضافة إلى هذه الأسماء صلاح محسن الذي تعرض للإصابة بشرخ في القدم ومحمود متولي لأداء برنامج تأهيلي في قطر.