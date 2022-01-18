مران الإسماعيلي.. دييجو يشارك فى المران وجلسة مع "براون"

القاهرة - سامية سيد - حرص الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للإسماعيلى، على عقد اجتماعا مع مواطنه دييجو فيرناندو، وذلك عقب مشاركة اللاعب فى تدريبات الفريق لأول مرة منذ إنضمامه للدراويش.

ووقع الهداف الأرجنتيني مع الإسماعيلى لمدة 4 مواسم ونصف خلال فترة الإنتقالات الشتوية قادمًا من فريق ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

وقام المدير الفنى للدراويش بتحفيز لاعبه الجديد من أجل الإنسجام سريعًا مع زملائه فى التدريبات الجماعية، بعدما وضع برنامج بدنى خاص له خلال الفترة الحالية.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم ـ الثلاثاء ـ علي ملعب " عبد الرحمن أنوس " بإستاد الإسماعيلية، وذلك إستعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة القادم فى ثالث جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون، قد قرر منح لاعبو الدراويش الذين شاركوا بشكل أساسي في مواجهة الأهلي راحة سلبية من المران، بعدما خاضوا تدريبات استشفائية.

واختتم المران بتقسيمة مطولة حيث تم إيقافها أكثر من مرة بهدف إصلاح الأخطاء ومنح اللاعبين التعليمات الفنية والتى شهدت أيضًا حضور وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادي وحماده المصري رئيس اللجنة الفنية ومحمود حسن عضو اللجنة.