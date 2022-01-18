شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يغيب عن البنك الأهلى فى مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلى عن مباريات فريقه المتبقية فى بطولة كأس الرابطة للاندية المصرية المحترفة عقب الإصابة بمزق فى الخلفية خلال المشاركة في لقاء المقاولون العرب الماضية .

ويحتاج أحمد ياسر الى فترة علاج لمدة 15 يوما لذلك لن يتواجد في مباريات البنك الاهلى المتبقية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و الاستعدادا لمنافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وحسم التعادل السلبي مباراة البنك الأهلي وسموحة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس رابطة الأندية المصرية.

بهذه النتيجة حصد البنك الأهلي النقطة الأولى بعد الهزيمة فى اللقاء السابق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الأولى، وهو نفس الحال بالنسبة لفريق سموحة بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.