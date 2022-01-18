الامارات | تغريم الجزيرة والوحدة بسبب نزول الجماهير إلى أرض الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الجزيرة والوحدة بسبب نزول الجماهير إلى أرض الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.



وقال بيان صحافي: "اطلعت اللجنة على تقرير مراقب المباراة التي جمعت ناديي الوحدة والجزيرة في بطولة كأس رئيس الدولة، وقررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لنادي الجزيرة وتغريمه مبلغ وقدرة عشرين ألف درهم لقيام أحد جماهيره بالنزول لأرض الملعب، واتخذت مع نادي الوحدة العقوبة ذاتها، إضافة لغرامة مالية قدرها أربعين ألف درهم لقيام جماهيره بالنزول لأرض الملعب مرتين".



وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي دبا في مسابقة دوري الدرجة الأولى، بسبب قيام جماهيره باستخدام الألعاب النارية.



وغرمت لجنة الانضباط ناديي أتلتيكو آرابيا ولافال يونايتد خمسة وعشرون ألف درهم لكل منهما وإلزامهما بدفع الرسوم، وذلك بسبب قيامهما بإدخال نتائح فحوصات (PCR) غير دقيقه للاعبيه في مسابقة دوري الدرجة الثانية، كما قررت شطب جميع نتائج مباريات فريق أتلتيكو آرابيا في المسابقة، لتخلفه عن حضوره مباراتين دون تقديم عُذر مقبول، كما قررت خسارة فريق ريجينال لمباراته أمام فريق فورسان هيسبانيا بنتيجة ( 0 – 3 )، وتغريمه مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم لعدم توفير سيارة الإسعاف والمُسعف، وكذلك خسارة فريق ليوا لمباراته أمام فريق الموج بالنتيجة نفسها، لتخلفه عن إدخال الحد الأدني لفحوصات اللاعبين على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، وقررت إيقاف عيسوي مصطفي محمد لاعب فريق يونايتد ست مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ستة ألاف درهم لقيامه بالبصق على لاعب الفريق المنافس.

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