روقا يكشف سر مشادته مع جماهير الزمالك بعد الخسارة من فاركو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، سر الصورة التي التقطت له وتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال مباراة فريقه أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الصورة روقا خلال مشادة كلامية مع الجماهير إثر استبداله، حيث دخل اللاعب في مشادة كلامية، ووجه إشارات بالصمت لبعض المشجعين.

وكتب ”روقا“ منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" قال فيه: “ بمناسبة الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا، تحت مسمى أن المقصود بها جمهور الزمالك، من المستحيل أن أعبر عن غضبي بهذا الشكل إزاء جمهور الزمالك، أنا واحد منهم“.

وأضاف اللاعب: ”ما في الأمر أن هنالك 3 أشخاص على المدرج سبّوني بأمي وأبي بأبشع الشتائم والإهانات، وهذه حاجة جديدة عليَّ، ومتأكد أن هؤلاء لا يمثلون مشجعي الزمالك العظيم، الذي أنا واحد منهم، قبل أن أكون لاعبًا في فريقهم، وكونه تم فهمي بهذه الصورة وجب التوضيح مني، وشكرًا“.

وكان فاركو قد حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة جمعها من أول مباراتين بالمجموعة الثالثة في غياب لاعبيه الدوليين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حيث تعادل دون أهداف مع إنبي في الجولة الافتتاحية بالبطولة المستحدثة.

وتقدم ”فاركو“ مبكرًا من ضربة رأس قريبة المدى للمدافع عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة.

وقبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، نجح أحمد عبد العزيز (مودي) في إحراز الهدف الثاني لفاركو لتنتهي المباراة بخسارة الزمالك بهدفين نظيفين.

ويتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة، بينما يتقاسم فاركو، الصاعد إلى دوري الأضواء هذا الموسم، الصدارة بثلاث نقاط مع سيراميكا كليوباترا الذي يواجه طلائع الجيش في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل متصدرو 3 مجموعات إلى الدور قبل النهائي بجانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.