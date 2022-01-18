شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أكرم وعودة الحاوي وتاو أبرز مشاهد مران الأهلي الثلاثاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم وليد سليمان، لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان وليد سليمان قد غاب عن التدريبات بسبب نزلة برد وخضع اللاعب لمسحة طبية جاءت سلبية؛ للاطمئنان على حالته الطبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.



وشارك وليد سليمان في فقرات المران كاملة والتي شهدت جانب من التدريبات البدنية وفقرات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس رابطة الأندية.

وتعادل الأهلي أمس الاثنين بنتيجة ١-١ أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتواجد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في مقر النادي بالجزيرة صباح اليوم؛ وذلك لمتابعة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة به قبل السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وانتظم بيرسي تاو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن اللاعب أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية وخضع لبرنامج تدريبي منفرد خلال الـ٤٨ ساعة الماضية ومن ثم انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.