شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يخضع لجلسات علاج طبيعى قبل إجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي.

وتواجد أكرم توفيق، في مقر الاهلى بالجزيرة صباح اليوم؛ وذلك لمتابعة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة به قبل السفر لإجراء جراحة الرباط الصليبي.



وتابع أكرم توفيق جزءا من مران الفريق والذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعدما خضع لفحص جديد تحت إشراف طبيب الفريق



ويذكر أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام حاليا في الكاميرون.