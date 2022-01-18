شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة و إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء غزل المحلة وإنبى التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة للاندية المصرية المحترفة .

بهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الثالث بجدول المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد نقطتين، بينما حصد فريق غزل المحلة النقطة الثانية له ويحتل المركز الرابع .

وعقب أنطلاق صافرة الحكم نهاية الشوط الأول راجع تقنية الفار الحكم واحتساب ركلة جزاء لفريق غزل المحلة أهدرها هشام عادل .

وكان أعلن عبد الحميد بسيون المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الذى يخوض اللقاء كالتالى في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سامي ، محمد السيد بازوكا ، إيهاب سمير

، هاني عادل

في خط الوسط .. أشرف السيد ، هشام عادل ، أحمد الندري ، إبراهيم كونيه

في الهجوم .. عبده يحيى

بينما خاض فريق إنبى بقيادة حلمى طولان بتشكيل مكون كالتالى :

في حراسة المرمى ..عبدالعزيز " البلعوطي "

في خط الدفاع .. محمد إسماعيل حامد ، محمد إسماعيل ، خالد رضا ، فتحى السيد

في خط الوسط .. دينوبيتر جودي ، عبد الرحمن عماد ، مصطفى جمال ، أحمد العجوز ، جرجس مجدى

في الهجوم .. جون إيبوكا