شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تجاهل محمد صلاح لحفل "ذا بيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل أون تايم سبورت بالكاميرون، عن سبب تجاهل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، للاحتفال الذي أقيم أمس لاختيار أفضل لاعب في العالم، وقال مراسل أون تايم سبورت في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": محمد صلاح لم يهتم تماماً بأجواء جائزة ذا بيست كان مركز مع الفريق ونزل من الأتوبيس وتناول العشاء ولم يهتم بالحفلة تماماً.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل التصويت للنجم المصري محمد صلاح الحاصل على المركز الثالث في التصويت للفوز بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021 والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل في العالم التي أقيمت اليوم الإثنين في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصل محمد صلاح على 39 نقطة، بينما حصل ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالعالم على 48 نقطة، بينما نال ليونيل ميسي 44 نقطة.

واختار محمد صلاح كلا من: جورجينيو، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، في المرتبة الأولى، وليونيل ميسي ثانيا، وروبرت ليفاندوفسكي ثالثا.

واستبعد محمد صلاح في اختياراته عدد من اللاعبين، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.