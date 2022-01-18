شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب منتخب السلة الجديد بفيروس كورونا وتأجيل وصوله للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل وصول المدرب الكندى روى أرونا المدير الفنى لمنتخب السلة الجديد ، إلى القاهرة ، نظرا لإصابته بفيروس كورونا .

وكان من المقرر أن يصل المدرب الكندى إلى القاهرة اليوم ، إلا أنه أخطر مسئولى اتحاد كرة السلة بتعرضه لفيروس كورونا ، مما يؤجل قدومه إلى القاهرة خلال الأيام الجارية .

ويتولى الكندرى روى أرونا تدريب منتخب السلة خلفا لأحمد مرعى الذى يتولى تدريب الاتحاد السكندرى.

وجاء الاتفاق مع المدرب الكندى بعد فشل المفاوضات مع المدرب الأمريكى الذى تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل دون اتخاذ خطوة جادة لاتمام التعاقد ، فتعاقد مع سلة الزمالك مؤخرا .