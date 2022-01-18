لاعب السودان: مواجهتنا ضد مصر ديربي خاص.. وهناك اختلاف عن هزيمتنا بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد عبد الرحمن لاعب المنتخب السوداني، أن منافسة فريقه ضد منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 بها الكثير من الاختلافات مقارنة باللقاء الماضي في كأس العرب.

وأشار عبد الرحمن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن المنتخب السوداني يعتبر مواجهة مصر بمثابة دريبي خاص، كون المنتخبين أهل جوار وأشقاء.

وقال لاعب السودان: "التاهل إلى الدور الثاني من البطولة هدفنا الكبير في مباراة الغد أمام المنتخب المصري ، نعم خسرنا بالخمسة في مواجهة مصر بالبطولة العربية لكن هذه منافسة مختلفة ولكل مباراة ظروفها وقد أعددنا انفسنا بشكل جيد".

وأكمل: "المصريون اشقاء واهل جوار بالنسبة لنا ومواجهة منتخبهم نعتبرها ديربي خاص بالنسبة لنا، نعرف لاعبي المنتخب المصري جيدا بقيادة محمد صلاح، نعلم انهم ينشطون في عدد من الدوريات الأوربية وهذا لا يمنع طموحنا في الفوز بنتيجة المباراة".

وأضاف: "نحن كلاعبين بالمنتخب السوداني نثق في انفسنا، نعمل بروح واحدة من اجل اسعاد الجمهور السوداني ومباراة الغد تحدي خاص بالنسبة لنا و لضمان استمرارنا في النهائيات".

واختتم: "سنعمل بقوة من اجل الانتصار على المنتخب المصري ونرغب في عدم الاكتفاء بالظهور في الدور الاول من النهائيا وسنجتهد في انفاذ كل توجيهات الفني وتنفيد استراتيجيته الموضوعة على مدار عمر المباراة".

وسيلتقي منتخبا مصر والسودان غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.