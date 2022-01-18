مدرب السودان: دوافعنا لا تقل عن مصر.. وسنفقد القائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تمسك برهان تية، المدير الفني لمنتخب السودان، بفرص تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، مشيرا إلى أنه لا يرى أن الفوز على منتخب مصر سيكون صعبا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

وقال برهان تية، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "عزيمتنا كبيرة في تحقيق الفوز على منتخب مصر مع كل احترامنا لهم كأفضل المنتخبات على مستوى القارة الأفريقية".

وأضاف: "لدينا عناصر جيدة تدرَّجت في اللعب بالمنتخبات، وهذه البطولة فرصة كبيرة لهم لتقديم أنفسهم بالشكل المطلوب، دوافعنا لا تقل عن المنافس وقد عملنا على دراسة المنتخب المصري جيدا".

وأكمل: "فقدنا محمد عبدالرحمن أمام نيجيريا، خسرنا المباراة بالأخطاء الفردية، والآن سيعود محمد عبدالرحمن لقيادة الهجوم أمام مصر".

وواصل: "سنفقد صلاح نمر قائد الفريق في المباراة للإصابة، لدينا عدد من الشباب قادرون على تعويض غيابه، رغم أنه لاعب صاحب خبرة، ولكن طموح الشباب سيكون حاضرا لتعويضه".

وأكد: "في كرة القدم كل الاحتمالات واردة، ربما نفوز أو نخسر، وقد نتعادل، ونحن نسعى للفوز ولا نراه صعبا".

وأتم المدير الفني لمنتخب السودان قائلا: "نعلم القدرات الكبيرة للاعبي المنتخب المصري، نثق في لاعبينا وقدرتهم على تحقيق الانتصار الذي يكفل استمرارنا في البطولة".

يُذكر أن منتخب السودان تتذيل ترتيب المجموعة بعد حصد نقطة واحدة من تعادل مع غينيا بيساو الذي يتساوى معه في الرصيد، بينما تحتل مصر الوصافة بثلاث نقاط خلف منتخب نيجيريا الذي ضمن التأهل كمتصدر.