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كريم الديب يوضح لمصراوي طبيعة إصابته أمام المصري.. ومدة غيابه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

كشف لاعب نادي الاتحاد السكندري، كريم الديب، طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نظيره المصري ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال الديب، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء:"في المباراة الأخيرة شعرت بآلام في العضلة الخلفية وخضعت لفحوصات وأشعة لتحديد طبيعة الإصابة".

وأتم لاعب الاتحاد السكندري تصريحاته بالإشارة إلى تشخيص الإصابة جاء شد في العضلة الخلفية ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام تقريبًا.

وكان الاتحاد قد تعادل بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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