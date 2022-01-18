"الملعب القادم لمصر".. كاف لمصراوي: نقل مباريات أمم أفريقيا من ملعب جابوما وغلقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد

أكد مصدر مسؤول في اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، نقل مباراتي دوري الثمانية وقبل النهائي في البطولة من ملعب جابوما بمدينة دوالا.

وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مباراتي دوري الثمانية وقبل النهائي اللاتي تحدد إقامتهما على ملعب جابوما، سيتم نقلهما إلى استاد أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية، ياوندي.

وقال المصدر: "مباراة الجزائر وكوت ديفوار في ختام مباريات المجموعة الخامسة ستقام على ملعب جابوما بشكل طبيعي".

وأكمل: "كذلك مباراة دور الـ16 المحدد إقامتها على ملعب جابوما ستقام بشكل طبيعي، على أن يتم غلقه بعدها ونقل مباراتي دوري الثمانية وقبل النهائي منه إلى ملعب أحمدو أهيدجو".

وفي حالة تأهل منتخب مصر في وصافة المجموعة الرابعة، فإن مواجهته ضد متصدر المجموعة الخامسة في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا ستقام على ملعب جابوما، وفقًا لجدول مباريات المُعد سلفًا.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات الجزائر، كوت ديفوار، غينيا الإستوائية وسيراليون، حيث تشهد صراعًا كبيرًا على بطاقات التأهل إلى الدور القادم.

الجدير بالذكر أن مصدر في كاف أكد خلال تصريحات سابقة لمصراوي، وجود إتجاه لغلق استاد جابوما ونقل مبارياته في ظل سوء حالة أرضيته وشكوى منتخبات المجموعة الخامسة منه.