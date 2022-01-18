عبد العاطي: سيذكر التاريخ فوز فاركو على الزمالك لسنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو أن التاريخ سيذكر ما فعله اليوم بالفوز على الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات كأس الرابطة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال عبد العاطي :"سيذكر التاريخ بعد سنوات فوزنا على الزمالك في المباراة الأولى بتاريخ مواجهات الفريقين".

وفاز فاركو بثنائية نظيفة على الزمالك بهدفي عبد الله بكري وأحمد مودي، ليحصد 3 نقاط غالية في مشوار كأس رابطة الأندية المحترفة التي تقام لأول مرة هذا الموسم.

وأضاف مدرب فاركو :"بعد 20 أو 30 سنة عندما يصبح فاركو فريقا كبيرا في الدوري سيتم ذكر ما حققناه الآن في أول موسم لنا".

وأنهى عبد العاطي :"بطولة كأس الرابطة لها طابع المسابقات الرسمية، وهدفنا دائما هو اللعب من أجل تحقيق الفوز، وستكون البطولة إعداد جيد لنا لاستئناف الدوري".