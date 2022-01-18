السنغال تحافظ على صدارتها رغم التعادل أمام مالاوي.. وزيمبابوي يُسقط غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط منتخب السنغال في فخ التعادل السلبي خلال المباراة التي جمعته بنظيره مالاوي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وحقق المنتخب الزيمبابوي فوزه الأول بالبطولة على حساب نظيره الغيني بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في التوقيت ذاته.

وتقدم منتخب زيمبابوي بعد مرور 26 دقيقة عن طريق لاعبه موسونا قبل أن يُضيف ماهاتشي الهدف الثاني في الدقيقة 43، فيما سجل نابي كيتا لمنتخب غينيا في الدقيقة 49.

ورغم التعادل حافظ منتخب السنغال على صدارته لمجموعته برصيد 5 نقاط، فيما رفع منتخب مالاوي رصيده إلى النقطة 4 في المراكز الثالث بفارق الأهداف عن غينيا صاحب المركز الثاني فيما يتذيل زيمباوي رغم فوزه المجموعة برصيد 3 نقاط.