فاركو يسقط الزمالك في كأس الرابطة ويحقق أول فوز في تاريخه على الأبيض (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق فريق فاركو فوزا ثمينا على نادي الزمالك، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وأحرز هدفي فاركو كل من عبد الله بكري برأسية في الدقيقة الثالثة، ثم أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 85 من ركلة الجزاء.

بهذا الفوز يحصد فريق فاركو أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة، ويحقق أول فوز له على الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكان الزمالك قد تعادل مع إنبي سلبياً في الجولة الأولى من كأس الرابطة، فيما خسر فاركو أمام سيراميكا كليوباترا 2-4.

وارتقي فاركو لوصافة ترتيب المجموعة ورصيده 3 نقاط بينما تراجع الزمالك للمرتبة الخامسة ورصيده نقطة.

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