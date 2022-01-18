شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى : سعيد بالفوز على الزمالك وكأس الرابطة فرصة جيدة لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على فوز فريقه أمام الزمالك بهدفين دون رد، في إطار كأس الرابطة.

وقال مجدي عبد العاطي في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله الماتش جيد جدا، بطولة أول مرة يتم إقامتها وسعيد بالمشاركة فيها خصوصا في فترة توقف الدوري، البطولة دى واخدة الطابع الرسمي الكل داخل وعنده طموح أنه يحصل عليها".

وأضاف عبد العاطي: "كافة الفرق لديها حظوظ متساوية في البطولة ، اللاعبين قدموا مباراة جيدة ونجحنا في خطف هدف في بداية المباراة رغم أن الأداء مش أفضل حاجة ، وكانت مباراة سيراميكا الأداء فيها أفضل، المكسب اليوم يدخلنا في المنافسة".

وأوضح مجدي عبد العاطي: "الخسارة في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا كانت درس قاسي جدا، وقولت للعيبة أنها تنفذ كل التعليمات بردو ونسير على نفس النهج، الحمد لله التغيرات أثرت بالشكل الجيد في الأداء".