شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعرض تاريخ ركلات الجزاء فى مباريات الأهلى بعد التهديد بالانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى مع الأهلى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت عصر أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى ثانى جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء هدف الأهلى فى الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء بعدما احتسب محمد الصباحى ركلة جزاء اعتبرها مسئولو الإسماعيلى غير صحيحية.

ويتصدر الدراويش قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة، قبل مواجهته المقبلة ضد البنك الأهلى عصر الجمعه المقبل على ملعبه بالإسماعيلية.

وفى آخر 20 عامًا خلال لقاءات الفريقين، تم احتساب 4 ركلات جزاء للإسماعيلى مقابل 14 ركلة للأهلى وفقاً للموقع الرسمى للاسماعيلى، وهم على النحو التالى ..

الإسماعيلى ..

” الدورى العام ” سجل إسلام الشاطر وعطيه صابر يوم 20 مايو 2002 فى المباراة التى انتهت 4 / 4 بالقاهرة

” الدورى العام ” سجل أحمد صديق يوم 12 ديسمبر 2009 فى المباراة التى انتهت 1 / 1 بالإسماعيلية

” الدورى العام ” أهدر عمر الوحش يوم 11 سبتمبر 2020 فى المباراة التى انتهت صفر / 3 ملعب الأهلى بالإسكندريةالأهلى

” الدورى العام ” سجل علاء إبراهيم يوم 20 مايو 2002 فى المباراة التى انتهت 4 / 4 بالقاهرة

” الدورى العام ” سجل أحمد بلال يوم 11 مارس 2004 فى المباراة التى انتهت 1 / 2 بالقاهرة

” الدورى العام ” سجل عماد النحاس يوم 5 أبريل 2006 فى المباراة التى انتهت صفر / 2 بالقاهرة

” الدورى العام ” سجل محمد أبو تريكه ” ضربتين جزاء ” يوم 22 مايو 2006 فى المباراة التى انتهت صفر / 4 بالإسماعيلية

” كأس مصر ” سجل شادى محمد يوم 28 يونيه 2007 فى المباراة التى انتهت صفر / 2

” السوبر المصرى ” سجل شادى محمد يوم 9 أغسطس 2007 فى المباراة التى 1 / 1 قبل أن يخسر الدراويش بضربات الترجيح 2 / 4

” الدورى العام ” أهدر شادى محمد يوم 17 أبريل 2008 فى المباراة التى انتهت 1 / 1 بالقاهرة

” الدورى العام ” سجل مؤمن زكريا يوم 8 أبريل 2015 فى المباراة التى انتهت 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالجونة

” الدورى العام ” سجل عبد الله السعيد يوم 17 سبتمبر 2016 فى المباراة التى انتهت صفر / 1 بالقاهرة

” الدورى العام ” سجل التونسى على معلول يوم 11 سبتمبر 2020 فى المباراة التى انتهت صفر / 3 ملعب الأهلى بالإسكندرية

” الدورى العام ” سجل المغربى بدر بانون يوم 10 مارس 2021 فى المباراة التى انتهت صفر / 2 بالإسكندرية

” الدورى العام ” سجل التونسى على معلول يوم 27 أكتوبر 2021 فى المباراة التى انتهت صفر / 4 بالإسكندرية

” كأس رابطة الأندية المحترفة ” أهدر حسام حسن يوم 17 يناير 2021 فى المباراة التى انتهت 1 / 1 بالإسكندرية

أصدر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً جاء فيه، "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة فى مباراة الفريق أمام الأهلي، وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق.

ويشدد المجلس على أنه لا يقبل على الإطلاق بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق النادي، واذ يقدم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي هذا الاحتجاج الرسمي يطالب فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية باعتبارهما القائمين على إدارة نشاط الكرة فى مصر بالآتي..

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية واضعين فى الاعتبار احترامنا الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

-إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم، واتخاذ الإجراءات الرادعة التى تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة.

-إعادة النظر فى مشاركة مثل هؤلاء الحكام فى إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

-وفى حال عدم اتخاذ كل ما سبق يؤكد المجلس على احتفاظه بحقه فى التصعيد والمتمثل فى عدم الاستمرار فى تلك البطولة التحضيرية، حفاظًا على حقوق النادى الذى يتمتع بظهير جماهيرى كبير.