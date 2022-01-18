شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الدور الثانى بدورى سيدات الطائرة 14 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك فى الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى .

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت السبت الماضى على صالة الشرقية للدخان .

و ينطلق الدور الثانى يوم 28 فبراير المقبل بمواجهات بين كلا من ، الشمس مع الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد و سبورتنج مع هليوبوليس و الجزيرة مع الصيد و الزمالك مع الصيد .

ويطمح فريق الأهلى فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.