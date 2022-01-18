الامارات | "كاف" يوجه صدمتين لمنتخب الجزائر.. هل يودع أمم افريقيا مبكراً؟

شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يوجه صدمتين لمنتخب الجزائر.. هل يودع أمم افريقيا مبكراً؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يناير 2022

دبي-الامارات اليوم.

وجه الاتحاد الافريقي بكرة القدم "كاف" صدمتين الى منتخب الجزائر حامل اللقب بعدما قرر رفض طلبه بتغيير ملعب مباراته أمام ساحل العاج المقررة (الساعة 8 مساء بتوقيت الامارات) يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الافريقية، كما عيّن له حكماً تربطه مع "محاربي الصحراء" ذكريات سيئة، في واحدة من أهم مباريات المنتخب.

وبات منتخب الجزائر مطالبا بتحقيق الفوز على منافسه ساحل العاج أولا من اجل ضمان مواصلة طريقه في الدفاع عن لقبه، والا فانه سيجد نفسه خارج البطولة مبكراً، خصوصا أنه لم يجمع من الجولتين الماضيتين سوى نقطة واحدة، بخسارته من غينيا الاستوائية 1-صفر وتعادله مع سيراليون دون أهداف ليتذيل ترتيب المجموعة. كما من المحتمل أن يدخل منتخب الجزائر في حسابات آخرى قد تبعده عن المنافسة حتى لو فاز على منافسه.

وطلبت الجزائر وساحل العاج بتغيير ملعب جابوما في مدينة دولا الى ملعب أحمدو أهديغو في ياوندي، لكن الاتحاد الافريقي رفض طلبهما.

و"ما يزيد الطين بلة" مع منتخب الجزائر أن الـ"كاف" قام بتعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة المباراة مع ساحل العاج الأمر الذي دفع الاتحاد الجزائري لتقديم اعتراض، خصوصا أن هذا الحكم يرتبط بذكريات سئية مع "محاربي الصحراء".

وكان الحكم بوندو قد أدار مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم المقررة في قطر 2022، وانتهت بالتعادل 1-1 حيث لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للنجم العالمي رياض محرز ليواجه الحكم انتقادات كبيرة من المدرب جمال بالماضي والجمهور الجزائري الذي أبدى غضبه.

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