شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: نعرف قيمة قميص منتخب مصر.. ولا توجد مباراة سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني تأكيده نيابة عن زملائه اللاعبين على إصرارهم مع جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني على بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق هدف الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لتقديم مباراة مصر والسودان في ختام المجموعة الرابعة للبطولة، وحضره السولية رفقة كيروش المدير الفني.

وقال السولية أيضًا إن مباراة السودان غدًا ليست سهلة ، ولم تعد هناك مباريات سهلة في البطولة، ولكننا حتما سنلعب لتحقيق الفوز بها، مشيرًا إلى أنهم يمضون في البطولة خطوة خطوة، ووعد بتحسن الآداء بشكل تدريجي مع توالي المباريات.

أضاف لاعب المنتخب الوطني أنه وكل زملائه يعلمون جيدا قيمة القميص الذي يرتدونه ، ومن أجل ذلك سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ما تتمناه جماهير الكرة المصرية وما يرضي طموحهم أيضا كلاعبين.