7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يستقر على عودة عمر كمال لتدعيم مركز الظهير الأيمن، الأهلى يستعين بالشباب لتدعيم الفريق خلال ميركاتو الشتاء.

الزمالك يستقر على عودة عمر كمال لتدعيم مركز الظهير الأيمن

استقرت إدارة نادى الزمالك على بعض المراكز التى تحتاج لتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب فتح باب القيد ورفع الإيقاف عن النادى، حيث يعانى الزمالك من تعرضه لعقوبة بمنع القيد لفترتين هذا الموسم تنتهى العقوبة بنهاية يناير الجارى.

البتسوانى جوشوا بوندو حكما لمباراة مصر والسودان ببطولة الأمم الأفريقية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر ونظيره السوداني في آخر جولات المجموعة الرابعة بكأس أمم افريقيا بالكاميرون، والمقرر لها فى التاسعة مساء الغد.

الأهلى يستعين بالشباب لتدعيم الفريق خلال ميركاتو الشتاء يحاول مسئولو النادى الأهلى استغلال لاعبى فريق الشباب فى حسم صفقة أو أكثر خلال ميركاتو الشتاء الجارى، ويُخطط النادى الأهلى لاستغلال تألق أكثر من لاعب صاعد بالنادى فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقامة حالياً بدون اللاعبين الدوليين في التعاقد مع لاعب أو أكثر خلال يناير الجاري.

إدارة الزمالك تبلغ بن شرقى بإيداع مستحقاته فى حسابه عبر مخاطبات رسمية

أرسلت إدارة نادى الزمالك خطابا رسميا إلى المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق عبر البريد الإلكترونى الرسمى الخاص باللاعب والموثق فى عقده، أبلغته خلاله بإيداع مستحقاته فى حسابه الخاص.

محمد عبد المنعم بديلا للونش فى دفاع منتخب مصر أمام السودان استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على الدفع بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بديلا لمحمود الونش فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الغد أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، رفض عرضا سابقا لتدريب الفراعنة خلفا لهيكتور كوبر حيث طلب حينها الحصول على مبلغ 3 مليون دولار سنويا وهو ما رفضه اتحاد الكرة فى هذا الوقت.

انتظم وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.