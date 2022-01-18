الاتحاد التونسي يُعلن إصابة معلول بفيروس كورونا قبل مباراة جامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا قبل مواجهة جامبيا في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وكشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الثلاثاء عن إصابة كل من علي معلول و أيمن دحمان و غيلان الشعلالي و محمد علي بن رمضان ووهبي الخزري و علي الجمل و محمد أمين بن حميدة بفيروس كورونا، وقد تم عزلهم عن باقي اللاعبين.

وأثبتت التحاليل شفاء محمد دراقر ، فيما يخضع الخمسة لاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ مدة للإحاطة الصحية والتحاليل السريعة بشكل دوري.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة حاسمة أمام جامبيا، مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، خلف جامبيا ومالي أصحاب المركزين الأول والثاني ولكل منهما 4 نقاط.