أصوات "ذا بيست".. رونالدو صوت لمنافسيه وميسي صوت لأصدقائه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، نتائج تصويت قادة منتخبات كرة القدم لاختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2021، التي حصل عليها النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وحصل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، على الجائزة للعام الثاني على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل "the best" لعام 2021، الذي أقيم مساء أمس الاثنين، في مقر الـ"فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية، متفوقا على وصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، الثالث.

ويرى البعض أن فوز ليفاندوفسكي بجائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، كانت نتيجة موضوعية أكثر من منح ميسي جائزة "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

كما تباينت آراء نجوم كرة القدم خلال التصويت فمنهم من صوت ربما بموضوعية أكثر، ومنهم من انحاز للاعب على حساب آخر، وفيما يلي بعض الأمثلة.

فقد منح كريستيانو رونالدو صوت بشكل مباشر لمنافسه في التصويت، روبرت ليفاندوفسكي الفائز بالفعل بالجائزة للعام الثاني على التوالي، وعادل بذلك رقم النجم البرتغالي، الذي فاز بأول نسختين من الجائزة عامي 2016 و2017، بعد انفصالها عن الكرة الذهبية.

ووضع رونالدو ثنائي فريق تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما منح ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني صوته لزميليه في فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كليان مبابي على الترتيب، ومن ثم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، في المرتبة الثالثة.

أما ليفاندوفسكي فمنح المركز الأول جورجينيو (خمس نقاط)، ووضع ليونيل ميسي في مركز الوصافة (ثلاث نقاط)، ومن ثم كريستيانو رونالدو في المركز الثالث (نقطة واحدة).