شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة السلة: روح الأهلى والقاضية سر الفوز على الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد احمد مهيب لاعب فريق سلة الأهلى وصاحب ثلاثية الفوز على الزمالك فى مباراة القمة بالدورى، أن الرمية الثلاثية التى سجلها فى المباراة نالت إشادة واسعة من الجهاز الفنى واللاعبين.

وقال مهيب فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الجميع يشبه الثلاثية بالقضية ممكن لأفشة خاصة وانها جاءت فى الثانية الأخيرة من المباراة مثلما فعل أفشة لاعب فريق كرة القدم فى بطولة أفريقيا، وهذا امر يسعدنى كثيرا.

واضاف مهيب ان روح الاهلى هى التى تحكم لاعبى الأحمر فى مختلف اللعبة سواء قدم او سلة او غيرها وتغلب الاهلى على الزمالك بنتيجة 86/85 فى الجولة الحادية عشر من بطولة دورى السوبر واحتل المركز الثانى برصيد 20 نقطة ، بالفوز فى 9 مباريات والخسارة فى اثنان