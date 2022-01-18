شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية: كيروش طلب 3 ملايين دولار لتدريب المنتخب بعد كوبر.. والشرط الجزائى وراء موافقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، رفض عرضا سابقا لتدريب الفراعنة خلفا لهيكتور كوبر حيث طلب حينها الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار سنويا وهو ما رفضه اتحاد الكرة فى هذا الوقت.

تابع مسئولو الجبلاية أنه عندما تفاوضت اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة مع كيروش لتدريب المنتخب خلفا لحسام البدرى وافق على الحصول على راتب شهرى قدره 100 ألف يورو يتحمل منه راتب اثنين من مساعديه، مقابل وضع شرط جزائى كبير فى عقده يصل إلى الحصول على كامل قيمة العقد فى حالة الاستغناء عنه.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن كيروش فضل تقليل راتبه مقابل وضع شرط جزائى كبير فى العقد، وهو ما وافقت عليه اللجنة السابقة قبل أن يكتشف اتحاد الكرة الحالى هذا الأمر بعد مراجعة العقود.

على صعيد متصل، كشف مراسل أون تايم سبورت بالكاميرون، تفاصيل الجلسة الفنية التى عقدها البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لمواجهة المنتخب السودانى فى التاسعة مساء غد الأربعاء بمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.

وقال مراسل أون تايم سبورت، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، كيروش قال للاعبين "محدش يفكر هنلاعب مين فى دور الـ 16، يجب أن نفكر في مباراة السودان، وكل النتائج خارج التوقعات يجب أن نحترم الجميع، جمهور مصر معتاد على الفوز بأفريقيا والبطل يكسب أى حد، وأى فريق سيتصدر مجموعته هو فريق قوي بغض النظر عن اسمه".

كما شدد كيروش على الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر رافضاً محاولات الجالية المصرية من التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين خوفاً من كورونا.

ويختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة السودان غدا فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويضع كيروش الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها "صقور الجديان"، حيث لا بديل عن الفوز اليوم للتأهل لدور الـ16.

ويجرى كيروش تعديلات فى تشكيل المنتخب أمام السودان بسبب الغيابات والإصابات، حيث أكدت الأشعة التى أجراها محمود حمدي "الونش" لاعب منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الأمامية وصعوبة لحاقه بمباراة السودان غدا.

ويفاضل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول بين محمد عبد المنعم ومحمود علاء مدافعىّ المنتخب لتعويض غياب محمود حمدى الونش فى المباراة المقبلة أمام السودان ، كما يفتقد المنتخب أيضا أحمد فتوح وأكرم توفيق بسبب الإصابة.