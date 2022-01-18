الامارات | عودة حارس الهلال محمد العويس لتشكيلة السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حارس الهلال محمد العويس لتشكيلة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود محمد العويس حارس الهلال إلى منتخب السعودية بعد غياب دام مباراتين بسبب الإصابة ضمن تشكيلة من 26 لاعبا استدعاها المدرب الفرنسي إيرفي رينار اليوم الثلاثاء لمواجهة منتخبي عمان واليابان في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وكان العويس غاب عن مواجهتين أمام أستراليا وفيتنام بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة أمام الصين.

ووقع العويس في وقت سابق هذا الشهر عقدا لثلاث سنوات مع الهلال بعد نهاية عقده مع منافسه الأهلي.

وكان العويس (30 عاما) ضمن تشكيلة السعودية في كأس العالم 2018 في روسيا، وانتقل إلى الأهلي في 2017 قادما من الشباب.

وستلعب السعودية مع عمان في 27 يناير كانون الثاني في الرياض قبل أن تحل ضيفة على اليابان في الأول من فبراير.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات بفارق أربع نقاط عن اليابان الثانية بينما تحتل أستراليا المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي، زياد البواردي.

مدافعون: زياد الصحفي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، أحمد شراحيلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعود عبد الحميد، متعب الحربي.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، هتان باهبري، سلمان الفرج، عبد الرحمن غريب، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، سامي النجعي.

مهاجمون: خالد الغنام، فراس البريكان، صالح الشهري، فهد المولد.

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