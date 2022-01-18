شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يشارك محبيه صورة من رحلة علاجه فى إنجلترا: دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له خلال تواجدة في إنجلترا، لاستكمال رحلة علاجه حيث يعاني من مرض عصبي نادر أبعده عن عالم كرة القدم، في آخر عامين.

وعلق مؤمن زكريا على الصورة التي شاركها عبر حسابه الموثق على فيس بوك، قائلا: "دعواتكم".



مؤمن زكريا

ويعد مؤمن زكريا واحدا من أفضل لاعبى الكرة المصرية، حيث يعد واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة، كما تميز أيضا بغزارة أهدافه، فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016، ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.



مؤمن زكريـا

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربى موسم 2010/2009 خاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادى المصرى مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربى كشرط جزائى.