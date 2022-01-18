شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات السلة تنتظر تقرير حكام القمة لإعلان عقوبات الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل تقرير لجنة المسابقات باتحاد اللعبة برئاسة أحمد الفلكى الخاص بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والأحداث التى شهدها اللقاء أمس وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 85/86.

ومن المنتظر توقيع عقوبات على لاعبى فريقى الأهلى والزمالك بعد الحركات التى قام بها بعض لاعبى الفريقين، وقام مراقب المباراة بتسجيلها فى تقريره.

من جانبه كشف أحمد الفلكى رئيس لجنة المسابقات أن التقرير لا يمكن الكشف عنه لكن سيتم تسليمه إلى لجنة المسابقات التى تقوم بدورها فى تحديد الموقف النهائي.

وتغلب فريق سلة على الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 86 / 85 فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء أمس الإثنين، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر التى أقيمت بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.