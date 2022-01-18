شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواجه بنى سويف وديا استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب مباراة ودية أمام فريق بنى سويف فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل.

ويواجه المقاولون العرب نظيره الأهلى فى الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة، الجمعة المقبل.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة محمد عودة خوض مباراة ودية فى اليوم التالى لمباراة الجونة التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الجونة بهدف.

ويسعى محمد عودة إلى تجربة عدد من اللاعبين الناشئين بعد تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين والوقوف على مستوى كافة اللاعبين اللذين لم يشاركوا في مباراتي البنك الأهلى والجونة فى انتظار عودة بعض المصابين خاصة أن الجهاز الفنى عانى من غيابات كبيرة وصلت إلى 11 لاعبا بإصابات مختلفة أثناء مباريات الدورى وقبل التوقف الحالى وتولى عودة مسئولية الفريق.