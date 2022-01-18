شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل فرانسيسكو خينتو أسطورة ريال مدريد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى ريال مدريد، وفاة أسطورته الإسباني فرانسيسكو خينتو عن عمر ناهز 88 عاما، ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه يقول فيه: "يأسف نادى ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة خينتو عن عمر ناهز 88 سنة، الرئيس الفخرى لـ ريال مدريد وأحد أعظم أساطيرنا".

وأضاف بيان الريال: "حيث تمثل شخصيته بصدق جميع قِيَم ريال مدريد، وسيظل معيارًا للنادى دائمًا، وسيتذكره مشجعو ريال مدريد باعتباره أحد الأساطير العظماء".

وحصل خينتو برفقة مدريد على 6 بطولات دورى أبطال أوروبا وهو رقم قياسى لم يصله أى لاعب حتى وقتنا هذا مُسجلًا 30 هدفًا فى 89 مباراة في البطولة، كما لعب لصالح منتخبه بلاده إسبانيا ما بين عامي 1955 حتى 1969، مُسجلًا 5 أهداف في 43 لقاء.