الامارات | إسماعيل مطر ينصف محمد صلاح وسلمان الفرج وبدر المطوع يخذلانه

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل مطر ينصف محمد صلاح وسلمان الفرج وبدر المطوع يخذلانه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نتائج التصويت التي أسفرت عن فوز اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم وجاء ميسي في المركز الثاني ومحمد صلاح، ثالثاً، وكالعادة في كل تصويت نجد من النجوم العرب من يكون له أراء خاصة به ولا يشترط أن تكون في صالح اللاعب العربي الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة في تاريخ كرة القدم وهو اللاعب المصري محمد صلاح.

وأوضحت نتائج التصويت أن إسماعيل مطر قائد المنتخب الإماراتي أنصف محمد صلاح، وأعطى له صوته في التصويت على غير تصويت قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج وقائد المنتخب الكويتي بدر المطوع.

وأعطى سلمان الفرج صوته لكيفين دي بروين، في حين أعطى بدر المطوع صوته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفاز النجم البولندي بالمركز الأول بعدما حصل على 48 نقطة، في حين جاء ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 44 نقطة وحل محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، وجاءت نتائج تصويت نجوم المنتخبات الثلاثة كما يلي

تصويت قائد المنتخب الكويتي بدر المطوع لأفضل لاعب في العالم 2021

1- ليونيل ميسي 2- محمد صلاح 3- كريم بنزيما

تصويت قائد المنتخب الاماراتي اسماعيل مطر لأفضل لاعب في العالم 2021

1- محمد صلاح 2- بنزيما 3- ليفاندوفسكي

تصويت قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج لأفضل لاعب في العالم 2021

1- كيفن دي بروين 2- ليونيل ميسي 3- محمد صلاح

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news