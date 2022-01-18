شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يظهر فى التتش لأول مرة بعد إصابة الصليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى صوراً من زيارة أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر إلى ملعب التتش، حيث تقام تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى كأس رابطة الأندية المصرية.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا الافتتاحية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين ألمانيا وإسبانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق لاعب الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، ويُنهى الأهلى حالياً إجراءات سفر أكرم توفيق للعلاج في الخارج وإجراء جراحة الصليبي ثم يبدأ فترة التأهيل بالقاهرة.

على صعيد متصل طالبت بعض الأصوات فى النادى الأهلى بالبحث عن ظهير أيمن لتدعيم الفريق فى هذا المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة أكرم توفيق. وتعرض أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي للأهلي والمنتخب الوطني لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة مصر ونيجيريا الثلاثاء الماضي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وتسببت إصابة أكرم توفيق فى إثارة حالة من الحزن داخل الأهلي لما يُمثله أكرم من قوة كبيرة في الفريق لاسيما فى مركز الظهير الأيمن.

وشهدت الأيام الماضية مطالبات فى الأهلي بضم ظهير أيمن لتعويض غياب أكرم توفيق الذي سيطول وربما يصل إلى ثمانية أشهر، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة موسيماني غير مُقتنع بشكل كافً بالثنائي محمد هاني وكريم فؤاد.



أكرم توفيق فى التتش



أكرم توفيق وموسيمانى فى التتش