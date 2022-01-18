شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: لاعبو المنتخب لم يقدموا أورق اعتمادهم باستثناء هذا الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء نبيل نجم المقاولون العرب السابق ومدرب المنتخب مصر أن محمود حمدى الونش، ومحمد الشناوى وعمر كمال عبد الواحد وعمرو السولية، هم أبرز نجوم المنتخب الوطنى حتى الآن فى بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وقال علاء نبيل فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": الونش والشناوى وعمر كمال عبد الواحد وعمرو السولية، هم أبرز نجوم المنتخب الوطني في آخر مباراتين، ولكن باقي اللاعبين لم يقدموا أوراق اعتمادهم حتى الآن.

وأضاف: بالنسبة لمصر أفضل منتخب يمكن أن نواجهه في دور الـ 16 هو سيراليون، والجزائر ليست فريقا ضعيفا رغم الخسارة لكنهم يلعبون بتعالٍ على الكرة ويجب أن تحترم المنافس.

واستقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على الدفع بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بديلا لمحمود الونش فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الغد أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

وفضل كيروش الاعتماد على محمد عبد المنعم بجوار أحمد حجازى أمام السودان، حيث سبق لهما اللعب فى بطولة كأس العرب مؤخرا التى أقيمت فى قطر.

ويختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش ، اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادا لمواجهة السودان غدا في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويضع كيروش اليوم الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها صقور الجديان، حيث لا بديل عن الفوز اليوم للتاهل لدور الـ16.