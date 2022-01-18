شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحذر لاعبى الفراعنة من الاستهانة بالسودان بعد هزيمة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل أون تايم سبورت بالكاميرون، تفاصيل الجلسة الفنية التى عقدها البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لمواجهة المنتخب السودانى فى التاسعة مساء غد الأربعاء بمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.

وقال مراسل أون تايم سبورت، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، كيروش قال للاعبين "محدش يفكر هنلاعب مين في دور الـ 16، يجب أن نفكر في مباراة السودان، وكل النتائج خارج التوقعات يجب أن نحترم الجميع، جمهور مصر معتاد على الفوز بأفريقيا والبطل يكسب أي حد، وأي فريق سيتصدر مجموعته هو فريق قوي بغض النظر عن اسمه".

كما شدد كيروش على الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر رافضاً محاولات الجالية المصرية من التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين خوفاً من كورونا.

ويختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة السودان غدا فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويضع كيروش الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها "صقور الجديان"، حيث لا بديل عن الفوز اليوم للتأهل لدور الـ16.

ويجرى كيروش تعديلات فى تشكيل المنتخب أمام السودان بسبب الغيابات والإصابات، حيث أكدت الأشعة التى أجراها محمود حمدي "الونش" لاعب منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الأمامية وصعوبة لحاقه بمباراة السودان غدا.

ويفاضل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول بين محمد عبد المنعم ومحمود علاء مدافعىّ المنتخب لتعويض غياب محمود حمدى الونش فى المباراة المقبلة أمام السودان ، كما يفتقد المنتخب أيضا أحمد فتوح وأكرم توفيق بسبب الإصابة.