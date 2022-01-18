الامارات | موسيماني يحطم هاتف صحافي سأله عن كهربا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحطم هاتف صحافي سأله عن كهربا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري منفعلاً بشدة على أحد الصحافيين الذي وجه له سؤالاً عن لاعب الفريق محمود كهربا المنتقل حديثاً إلى الدوري التركي على سبيل الإعارة.

ولم يكمل الصحافي سؤاله عن كهربا حتى وجه موسيماني له ضربة لإسقاط هاتفه غضباً من مجرد سماعه اسم كهربا الذي لم يكن يحظى بثقة موسيماني حتى تمت إعارته بعد خروجه تماما من حسابات المدرب الجنوب إفريقي.

وكانت تقارير مصرية قد أشارت إلى أن موسيماني يعتبر كهربا لاعبا غير منضبط في الفريق ولا ينفذ تعليمات الجهاز الفني ويهمل واجباته الدفاعية فضلا عن كونه لا يلتزم بالتعليمات الفنية التي يسديها له الأمر الذي وقف عاملاً وراء الاستغناء عن خدماته.

ويعتبر كهربا من اللاعبين البارزين في الملاعب المصرية إذ سبق له ارتداء قميص الزمالك قبل أن يخوض أكثر من تجربة احترافية أبرزها مع الاتحاد السعودي قبل عودته للقلعة البيضاء ثم الأهلي.

وأثارت ردة فعل موسيماني تجاه الصحافي تفاعلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي فمنها من رفض موقف المدرب وآخرون اعتبروا سؤال الصحافي مستفزاً، فيما ذهب آخرون لمطالبة إدارة الأهلي بمعاقبة موسيماني خصوصا أن الأهلي يرسخ دوماً فكرة المبادئ أولاً.

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