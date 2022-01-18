الامارات | بنزيمة يهدد بمغادرة ريال مدريد إذا تعاقد بيريز مع هذا اللاعب!

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يهدد بمغادرة ريال مدريد إذا تعاقد بيريز مع هذا اللاعب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة ناديه ريال مدريد بمغادرة الفريق في حالة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأن ذلك يعني جلوس "البنز" على دكة البدلاء في وقت يعتبر من أهم اللاعبين في العالم بمركزه لكونه يقوم بأدوار تفوق أي مهاجم.

وقالت صحيفة "ناسيونال" الإسبانية إن بنزيمة (34 عاما) تحدث مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وأكد له أنه سيغادر النادي إذا تم التعاقد مع هالاند وأنه لن يرضى بأي حال من الأحوال البقاء احتياطيا.

وأوضحت: "تحرك بنزيمة على الفور وكلف وكيل أعماله بفتح خطوط اتصال مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى فرنسا في حال انضم هالاند للنادي الملكي خلال الصيف المقبل".

وكان رئيس الريال بيريز قد وضع خطة استراتيجية للنادي الملكي تقوم على الجمع بين هالاند والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان ليقودا الفريق مستقبلاً.

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