شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز ذا بيست .. منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح بعد خسارة "الأفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بعد خسارته جائزة ذا بيست أمس وتتويج ليفاندوفيسكى بها فى حفل توزيع جوائز ذا بيست، وأوضح مسئولو المنتخب أن صلاح لم يتأثر بهذا الأمر وتدارك الأمر سريعا.

صلاح يتجاهل حفل توزيع جوائز ذا بيست

وتابع مسئولو المنتخب أن محمد صلاح لم يكن مهتما بشكل كبير بالحفل ومتابعته من داخل الفندق، حتى لا يشتت تركيز زملائه اللاعبين ويصرفهم عن مباراة السودان غدا، بدليل أن صلاح أثناء الحفل نزل إلى المطعم وتناول العشاء مع زملائه ولم يتحدث عن الحفل والجائزة لكن تحدث معهم عن مباراة السودان.

على صعيد متصل، استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بديلا لمحمود الونش فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الغد أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

وفضل كيروش الاعتماد على محمد عبد المنعم بجوار أحمد حجازى أمام السودان، حيث سبق لهما اللعب فى بطولة كأس العرب مؤخرا التى أقيمت فى قطر.

ويختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة السودان غدا في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون ، ويضع كيروش اليوم الرتوش الأخيرة على الخطة التي سيواجه بها صقور الجديان حيث لا بديل عن الفوز اليوم للتاهل لدور الـ16.