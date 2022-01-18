شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للمقاولون العرب بعد نقطة الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانبا من مران فريقها الصباحى استعداداً لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب، والتى ستجمعهما الجمعة المقبل، وأغلق الجهاز الفنى للأهلى صفحة مباراة الإسماعيلى، التى أقيمت أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطول كأس الرابطة.

ويفضل موسيمانى وأعضاء الجهاز الفنى للأهلى الاعتماد على العناصر الشابة فى مباريات كأس الرابطة، من أجل تجهيز كل اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة من ناحية، ولمنح الفرصة للاعبين الشباب في إظهار قدراتهم من أجل تسويقهم لأندية الدوري الممتاز، من أجل الحصول على فرصة كافية للمشاركة خارج القلعة الحمراء وصقل خبراتهم قبل العودة مجددا للأهلي.

وطالبت بعض الأصوات فى النادى الأهلى بالبحث عن ظهير أيمن لتدعيم الفريق فى هذا المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي للأهلي والمنتخب الوطني بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة مصر ونيجيريا الثلاثاء الماضي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وتسببت إصابة أكرم توفيق فى إثارة حالة من الحزن داخل الأهلي لما يُمثله أكرم من قوة كبيرة في الفريق لاسيما فى مركز الظهير الأيمن.