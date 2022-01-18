محمد عبد المنعم بديلا للونش فى دفاع منتخب مصر أمام السودان

القاهرة - سامية سيد - استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على الدفع بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق بديلا لمحمود الونش فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفراعنة مباراة الغد أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

وفضل كيروش الاعتماد على محمد عبد المنعم بجوار أحمد حجازى أمام السودان، حيث سبق لهما اللعب فى بطولة كأس العرب مؤخرا التى أقيمت فى قطر.

ويختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش ، اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادا لمواجهة السودان غدا في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويضع كيروش اليوم الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها صقور الجديان، حيث لا بديل عن الفوز اليوم للتاهل لدور الـ16.

من ناحية أخرى أكد مدحت المليجى، سفير مصر فى الكاميرون، أنه ستكون هناك رحلة ثالثة للجماهير المصرية فى ياوندى من أجل حضور مباراة المنتخب الوطني والسودان.

وقال المليجى فى تصريحات تليفزيونية "هناك بعض الصعوبات فى ياوندى لنقل الجماهير المصرية إلى الملعب، ولكن سأعمل على حلها مع السلطات الكاميرونية، والمشجعين المصريين أظهروا دفعة معنوية كبيرة للمنتخب فى المباراتين الماضيتين".

وأضاف سفير مصر فى الكاميرون "المسافة بين مطار ياوندي وملعب مباراة مصر والسودان تبلغ ساعة ونصف، والإمكانيات الطبية أفضل من جارو".

وواصل سفير مصر فى الكاميرون أن المنتخب الوطني حال تأهله إلى دور ثمن النهائي سيلعب فى مدينة دوالا، قائلا: "أتواصل مع وائل جمعة مدير المنتخب لمعرفة كافة طلباتهم، وهناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين".

وأضاف: "الملاعب فى دوالا وياوندي أفضل من المدن الأخرى، وأعتقد أن الإصابات ستقل بسبب الملاعب فى الأدوار المقبلة".