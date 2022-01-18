شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب الخلاف المالى فى رحيل موسيمانى عن الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول تجديد عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى ما يُشبه "الصداع" فى رأس إدارة النادى على مدار الأيام الماضية، بسبب غموض موقفه بشأن تجديد عقده.

ويرغب الأهلي فى حسم ملف تجديد عقد موسيماني بهدف تحقيق حالة من الاستقرار والهدوء فى فريق الكرة، ولكن المفاوضات الأخيرة شهدت خلافاً بين المدير الفنى والنادى تسبب فى تأجيل التجديد بشكل رسمي.

ويخشى الأهلي من استمرار هذا الخلاف بشكل يكون سبباً فى رحيل المدير الفني مع نهاية عقده فى يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة خاصة مع مويرا زوجة ووكيل أعمال بيتسو موسيماني قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية لمناقشة ملف تجديد عقد المدير الفني.

وشهدت الفترة الماضية خلافا بين الأهلي وموسيماني بشأن بنود تجديد العقد، حيث طلب المدير الفني راتبا ماليا أكبر من إمكانيات الأهلي المالية.

ويرى موسيماني أنه يستحق زيادة راتبه الشهرى بقيمة 50 ألف دولار عن راتبه الحالي (120 ألف دولار)، وهو ما يراه الأهلي مبالغا فيه، وتسبب الخلاف المالي بين الأهلي وموسيماني فى تأجيل تجديد عقد المدير الفنى حتى الآن.

وينوي مسئولو الأهلي عقد جلسة خاصة مع زوجة موسيماني التي تقوم بدور وكيل أعماله أيضا من أجل حسم ملف تجديد عقد المدير الفني قبل المشاركة في مونديال الأندية بالإمارات الشهر المقبل.

وارتبط اسم المدير الفني للأهلي الفترة الماضية بعروض خليجية وأفريقية، لكن المدير الفني للأهلي مازال يرغب فى التجديد للأهلي حال الموافقة على طلباته المالية.