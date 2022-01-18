شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مدرب الأهلى مع حسام حسن بعد إهدار ركلة جزاء أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى على عقد جلسة سريعة مع حسام حسن مهاجم الفريق فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة الفريق مع الإسماعيلى بالأمس بكأس رابطة الأندية المحترفة، وحرص قمصان على دعم حسام حسن مطالباً اللاعب بعدم التأثر بضياع ركلة الجزاء مشيداً بدوره فى الملعب وجهوده لآخر لحظة فى انتزاع ركلة الجزاء التى تصدى لها الحارس أحمد عبد المنعم قبل أن يتابعها الناشىء أحمد سيد غريب ويسددها بنجاح ليخطف نقطة التعادل لشباب الأهلى أمام الإسماعيلى بكامل نجومه.

وحرص قمصان على مطالبة حسام حسن باستمرار العمل المتواصل فى الملعب لاستعاده فورمته الفنية والبدنية قبل عودة مباريات الدورى وانطلاق كأس العالم للأندية بالأمارات مطلع الشهر القادم مشدداً على أن الجهاز الفنى راضٍ عن أدائه فى الملعب حتى ولو لم يسجل لأنه ينفذ التعليمات الفنية وينقصه فقط التوفيق.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى صفحة مباراة الإسماعيلى، التى أقيمت أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطول كأس الرابطة، من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب، والتى ستجمعهما الجمعة المقبل، وينوى خلالها مواصلة الدفع بالعناصر الشابة.

ويفضل موسيمانى وأعضاء الجهاز الفنى للأهلى الاعتماد على العناصر الشابة فى مباريات كأس الرابطة، من أجل تجهيز كل اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة من ناحية، ولمنح الفرصة للاعبين الشباب في إظهار قدراتهم من أجل تسويقهم لأندية الدوري الممتاز، من أجل الحصول على فرصة كافية للمشاركة خارج القلعة الحمراء وصقل خبراتهم قبل العودة مجددا للأهلي.