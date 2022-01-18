شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ناصر ماهر بعد التألق مع فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش ناصر ماهر صانع ألعاب نادى فيوتشر حالة من التوهج الكروى فى الفترة الأخيرة، تحت القيادة الفنية لعلى ماهر، وذلك بعد انتقاله إلى فيوتشر فى بداية الموسم الجارى قادماً من النادى الأهلى، بعد جلوسه طويلاً على دكة بدلاء الفريق الأحمر.

وقاد ناصر ماهر فريق فيوتشر إلى فوز ثمين على حساب بيراميدز بعدما قلب تأخر فيوتشر من الخسارة بهدف نظيف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة، حيث سجل ناصر الهدف الأول من ركلة جزاء، ثم أحرز الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من أحمد رفعت زميله بالفريق.

وبشكل عام شارك ناصر ماهر فى 8 مباريات مع فيوتشر منذ انطلاق الموسم الجارى، بواقع 6 مباريات فى الدورى العام ومباراتين في كأس رابطة الأندية المصرية، وسجل ناصر 3 أهداف حتى الآن.

وتعد فترة إعارة ناصر ماهر إلى سموحة هى الأبرز فى تاريخه حتى الآن، حيث شارك في 65 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 16 هدفاً، بينما شارك مع الأهلي في 44 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم، فيما شارك مع بتروجت في 23 مباراة صنع خلالهم هدفاً واحداً.

وحصد ناصر ماهر 3 ألقاب في مسيرته الكروية، حيث توج مع منتخب الشباب ببطولة أمم أفريقيا، كما توج مع الأهلي ببطولة الدوري العام وبطولة كأس مصر.